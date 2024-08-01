烏克蘭已收到數月來一直尋求的首批F-16戰機，以應對俄羅斯導彈攻勢，一位美國官員

證實。一名烏克蘭國會議員也證實烏克蘭已收到幾架F-16戰機。

美聯社報導，烏克蘭數月來一直在敦促西方盟友提供F-16戰機，稱這些戰機對抗俄羅斯不斷發射的導彈至關重要。F-16擅長壓制敵方防空系統。西方在之前擔心向烏克蘭提供先進武器會進一步升級與俄羅斯的戰爭之後，已經開始猶豫不決地向烏提供這些戰機。

美國還一直在培訓烏克蘭飛行員操作這些戰機，並已培訓了第一批飛行員。

在本月早些時候訪問華盛頓參加北約峰會期間，烏克蘭總統澤倫斯基敦促北約盟國取消對西方提供武器使用的所有限制，特別是允許烏克蘭使用西方提供的武器攻擊更多俄羅斯目標。

目前尚不清楚首批交付了多少架戰機或由哪些國家提供。烏克蘭政府尚未確認收到戰機。

2023年8月，美國總統拜登授權向烏克蘭提供這些美製戰機。此前，基輔針對F-16問題持續施壓，而美國政府內部也有激烈辯論，擔心可能會升級與克里姆林宮的緊張局勢。

比利時、丹麥、荷蘭和挪威等北約成員國已承諾向烏克蘭提供60多架F-16戰機。但這一數字遠低於俄羅斯戰機機隊，據估計俄羅斯戰機數量是烏克蘭的10倍。

烏克蘭官員表示，烏克蘭需要至少130架F-16戰機才能有效抗衡俄羅斯的空中實力。F-16戰機最高可以飛到音速的2倍，最大航程超過2000英里(3200公里)