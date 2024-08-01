退撫基金管理局今（1）日公布上半年退撫基金收益飆新高，6月大賺378.98億元，累計上半年獲利不但一舉突破千億元，更飆高至1,276.85億元，收益率14.61％，雙寫歷史新高。

退撫基金上半年自營部位固定收益為109億元、收益率3.46％，自營部位資本利得為478.33億元、收益率直逼三成，達到29.48％；另外委託投信經營收益也衝上689.52億元 ，收益率17.4％，整體獲利達1,276.85億元、收益率14.61％。

今年上半年獲利不但突破首見的千億元，且也超過去年全年獲利997.75億元水準。

退撫基表表示，113年度截至6月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.47％（期間化為0.73％）、台灣加權股價指數上漲28.45％、MSCI全球指數上漲11.3％、彭博全球綜合債券指數下跌3.16％。

退撫基金說明，以112年12月31日為基準日，近3年、5年之加權平均年收益率分別為6.13％、7.33％。

到6月底止，退撫基金規模為9,862.14億元，其中國內投資金額為5,443.73億元，配置比例為55.2％；國外投資金額為4,418.41億元，配置比例為44.8％。