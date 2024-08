聯準會公布 7/31-8/1 的FOMC會議聲明,本次會議維持目標利率區間5.25%-5.5%不變,符合市場預期,全部官員都投下贊成票。統一投顧表示,預估房租與薪資通膨將進一步趨緩,使長線核心通膨率仍將呈現趨勢性下降,此外,限制性貨幣政策的滯後性,及金融與信貸環境緊縮,都使家庭消費、商業不動產展望帶來壓力,因此,預期FED將於9月啟動首次降息。

本次會後的聲明用詞,對經濟狀況與展望進行了多處調整。認為就業市場放緩(原用詞為強勁增長)、失業率上升(原用詞為保持低位),近幾個月在實現2%通膨目標方面,也取得一些進展(原用詞為小幅進展)。聯準會轉為關注其雙重使命面臨的風險(risks to both sides of its dual mandate),原用詞為「持續高度關注通膨風險」。

主席鮑威爾於會後記者會,重申在就業與通膨的雙目標取得可觀進展,因此接下來將更加聚焦平衡的風險。廣泛的指標顯示,勞動市場已恢復到疫情前的水準;2Q24的通膨數據強化了政策信心,獲得更多數據將進一步增強通膨降至2%的看法。官員們普遍認同,經濟正在接近適當降低政策利率的時間點,未來若各方面的條件達成,可能會在9月會議降息,並且強調未來的降息,與即將舉行的總統大選無關。

展望未來,統一投顧指出,考量就業市場供需吃緊持續改善,且供應鏈問題可控,房租與薪資通膨預估將進一步趨緩,使長線核心通膨率仍將呈現趨勢性下降,此外,限制性貨幣政策的滯後性,及金融與信貸環境緊縮,都使家庭消費、商業不動產展望帶來壓力,因此,預期FED將於9月啟動首次降息。