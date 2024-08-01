聯準會公布 7／31-8／1 的FOMC會議聲明，本次會議維持目標利率區間5.25％-5.5％不變，符合市場預期，全部官員都投下贊成票。統一投顧表示，預估房租與薪資通膨將進一步趨緩，使長線核心通膨率仍將呈現趨勢性下降，此外，限制性貨幣政策的滯後性，及金融與信貸環境緊縮，都使家庭消費、商業不動產展望帶來壓力，因此，預期FED將於9月啟動首次降息。

本次會後的聲明用詞，對經濟狀況與展望進行了多處調整。認為就業市場放緩（原用詞為強勁增長）、失業率上升（原用詞為保持低位），近幾個月在實現2％通膨目標方面，也取得一些進展（原用詞為小幅進展）。聯準會轉為關注其雙重使命面臨的風險（risks to both sides of its dual mandate），原用詞為「持續高度關注通膨風險」。

主席鮑威爾於會後記者會，重申在就業與通膨的雙目標取得可觀進展，因此接下來將更加聚焦平衡的風險。廣泛的指標顯示，勞動市場已恢復到疫情前的水準；2Q24的通膨數據強化了政策信心，獲得更多數據將進一步增強通膨降至2％的看法。官員們普遍認同，經濟正在接近適當降低政策利率的時間點，未來若各方面的條件達成，可能會在9月會議降息，並且強調未來的降息，與即將舉行的總統大選無關。

展望未來，統一投顧指出，考量就業市場供需吃緊持續改善，且供應鏈問題可控，房租與薪資通膨預估將進一步趨緩，使長線核心通膨率仍將呈現趨勢性下降，此外，限制性貨幣政策的滯後性，及金融與信貸環境緊縮，都使家庭消費、商業不動產展望帶來壓力，因此，預期FED將於9月啟動首次降息。