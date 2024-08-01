輝達在7月最後一個交易日收盤狂飆近13％，也讓市值激增3,290億美元，創下單日最大成長紀錄。然而在股價強彈下，該公司執行長黃仁勳個人財富一日也暴增近120億美元，使其身價首次重返1,000億美元以上。
值得注意的是，輝達股價在前一個交易日才重挫超過7％，創三個多月來的最大跌幅，市值則蒸發了1,930億美元。根據媒體報導，過去兩週，由於愈來愈多投資人開始懷疑AI是否能帶來預期的回報，導致科技股慘遭重創。
然而輝達股價在7月31日止跌急升，主要與摩根士丹利力挺有關。該投行在最新研究報告指出，儘管輝達股價近期遭到拋售，但卻可為有興趣的投資者帶來良好入市機會，因此重新將其列為首選股，獲利預測及目標價未變，評級為「增持」，目標價為144美元。
輝達預定將在8月28日公布第二季財報，根據FactSet數據顯示，它預計將成為標普500指數成分股中獲利成長最多的公司，第二季淨收入預計將年增140％，達到150億美元。
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