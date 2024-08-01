【時報記者任珮云台北報導】自6月18日達到高點135.58美元以來，輝達股價一度回落至103.73美元，波段跌幅高達23.49%。然而，昨日美聯儲宣布連續八次維持利率不變，並釋出可能在九月降息的訊息，激勵科技巨頭再度領漲。輝達股價單日暴漲12.81%，且在昨日收盤後仍持續上漲3.67%。此外，網通霸主博通昨日漲幅也達到11.96%，並於盤後續漲2.17%。
AI雙雄的強勢表現帶動科技巨頭代表性指數FANG+指數昨日漲幅達到3.44%。追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757），今日一開盤即大漲3.49%至88.9元。00757的成分股包括META、微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果、特斯拉、網飛及雪花，這些公司都是AI時代各應用領域的主要玩家，涵蓋軟體、雲端服務、電動車及社交媒體等。
法人表示，美聯儲本次利率會議的鴿派態度為即將啟動的降息循環鋪路。利率調降將帶來豐沛資金，有望提升股市評價，尤其是高成長的科技股。雖然短期內美股將持續受到美國大選的不確定性影響，呈現高檔震盪，但今年股市預計仍將呈現多頭格局。在AI長線成長趨勢不變的情況下，科技股仍為佈局首選。建議投資人在股市震盪之際分批進場，把握未來科技股爆發性成長的投資機會。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：