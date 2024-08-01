【時報-台北電】據小米汽車消息，7月小米SU7交付量超過1萬台，8月交付量將持續破萬，看好預計11月提前完成全年10萬台交付目標。

根據小米汽車先前發表的小米SU7交付量，4月完成交付7058台，5月交付8630台，6月交付量超1萬台。

開店進展方面，小米汽車7月新增16家門店，含濟南、常州、長春。至目前為止，小米汽車門店累計開業包括全國交付中心30家，銷售門店102家，服務門店58家。(編輯：邱致馨)

小米汽車：7月小米SU7交付量超1萬輛 8月交付量將持續破萬
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