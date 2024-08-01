【時報記者王逸芯台北報導】美國聯準會(Fed)對於利率再次按兵不動，暗示如果通膨降溫，可能在9月開始放鬆貨幣政策。美股四大指數全數收紅，與台股連動密切的費半大漲7%，輝達飆漲12.81%，S&P 500收漲1.58%，創2月以來最佳。台股今日跟風美股喊漲，8月展開全面性反攻，在台積電(2330)開盤大漲激勵下，指數開高大漲逾400點，資金重新回到電子股，大盤呈現價漲量增的格局。
權值股部分扮演今日指數墊高重要功臣，台積電ADR大漲7.29%，帶動今日股價強勢走揚，漲幅一度逾3%，股價最高達969元，站回5日線；鴻海(2317)開高震盪、漲幅逾2%，重新站回200元大關、最高達205.5元；聯電(2303) 第二季營運表現優於市場預期，市場預期，第三季可望維持營運成長表現，今日股價反映利多，開高大漲，漲幅一度逾5.5%，收復月線位置；廣達(2382)開高走高，盤中大漲4%。權值股中僅聯發科相對弱勢，其法說過後，對於第三季釋出持平預估，今股價開高後隨即翻黑，跌幅最深達2.8%，股價摔下1200關卡、最低觸1185元，現階段股價位居所有均線之下。
今日台股資金重回電子股，成交比重佔台股7成，除權值股的強勢外，機器人族群漲勢凌厲，所羅門(2359)、昆盈(2365)、穎漢(4562)、聯策(6685)、羅昇(8374)等亮燈漲停。
非電子股部分，中東局勢緊張刺激運價，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)等漲幅均逾2%。塑化股中則有二線塑化股的強勢演出，台聚(1304)、華夏(1305)大漲逾5%，台達化(1309)、中石化(1314)、炎洲(4306)、地球(1324)等也均上漲逾2%。
分析師表示，聯準會一如預期維持利率不變，並對9月降息釋出鴿派訊號，有利市場重新擁抱科技股。美國總統大選與地緣政治風險等對台股干擾皆屬短期，中長線終會回歸基本面。以台股來說，加權指數連續四個交易日在季均線附近量縮震盪整理，有助籌碼沉澱，且由於季均線仍呈上揚趨勢，技術指標RSI及KD指標均已來到相對低檔，MACD指標柱狀體負值也逐漸縮小，加上中長期均線仍呈多頭排列，故下檔支撐不弱，指數修正已接近滿足點。
另外，加權指數本波段下跌過程中，除修正均線乖離與過熱指標外，成交量目前已連續5個交易日低於5000億元，加上融資快速下滑，顯示市場籌碼逐漸沉澱，若短期量能可以重新回到逾5000億元，則有利於台股本波修正落底。
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