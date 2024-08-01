【時報-台北電】勞動基金運用局今（8/1）日公布，6月份金融市場表現穩健，單月收益數為1,919.4億元，113年截至6月底之評價後收益數創下7,993.2億元同期新高，收益率13.03％；國民年金保險基金上半年投資續效為697.3億元，收益率13.93％。退撫基金投資前6月投資收益達1,276.85億元，收益率14.61％；上述三大政府基金上半年投資收益共計9967.35億元也同創新高。
整體勞動基金截至113年6月底止運用規模為6兆7,496億元，113 年截至6月底之評價後收益數為7,993.2億元，收益率13.03％。其中，新制勞退基金運用規模為4兆3,744億元，收益率12.96％；舊制勞退基金運用規模為1兆520億元，收益率14.88％；勞保基金運用規模為1兆952億元，收益率14.06％；就保基金運用規模為1,721億元，收益率2.93％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金運用規模為6,020億元，收益數697.3億元，收益率為13.93％。
回顧6月金融市場表現，雖有歐洲選舉不確定性因素干擾，惟美國5月CPI與核心CPI年增率持續放緩至3.3％及3.4％，通膨數據表現穩定，且市場對於AI應用需求持續樂觀看待，6月份主要金融市場延續多頭上漲格局。
退撫基金113年截至6月30日止，投資金額合計9,862.14億元，實際收益數1,276.85億元，實際收益率14.61％。（編輯：沈培華）
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