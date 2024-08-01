【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)昨天召開法說會，第二季本業轉虧為盈，管理階層提出未來的「三本柱」看法，美系外資認為，友達管理階層確實給予一個明確的戰略方向，但還要更長的時間來驗證，目前已經反映未來可能出現的穩定增長情況，給予減碼評等，目標價13.3元。

友達第二季營收743.3億元，季增25.0％，年增17.4％，毛利率11.2％，營業利益1.1億元，營業淨利率為0.1％，歸屬母公司業主之淨損為2.3億元，每股虧損0.03元，優於市場預期。

公司將未來營運分為三大支柱，「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」，第三季相較第二季，智慧移動營收持平，垂直場域營收較第二季下降，面板顯示器營收成長，整體第三季營收估計較上季小幅成長。智慧移動、垂直場域未來幾年營收達到雙位數年增長，合計2027年超過50％的總收入，並帶來更穩定的利潤率。

美系外資認為，友達有明確的策略，但可能需要更長時間來驗證，且由於目前顯示器業務在整體收入中的比例仍然很高，2027年前顯示器業務受到景氣波動仍然可能對整體營運起一定作用，友達未來建構的方向是一個逐步轉換的過程，目前的股價已經反映未來可能出現的穩定增長，股價上行空間有限。