【時報-台北電】中國人民銀行恢復常態性逆回購，周四(8/1)操作量縮至103.7億元(人民幣，下同)；單日逆回購到期2351億元，公開市場實現淨回籠2247.3億元。

上證報援引光大銀行宏觀研究員周茂華看法。他指出人行近期靈活進行逆回購、增加MLF操作，藉此滿足市場合理資金需求、穩定市場預期，並抑制短期資金面波動。(編輯：廖小蕎)

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