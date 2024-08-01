【時報記者任珮云台北報導】7月劃下句點，緊接而來8月將配息的ETF也陸續公告每股預估配發金額，兆豐投信有三檔ETF迎接今年8月配息，群益投信群益台ESG低碳50(00923)（半年配息）也將在8月迎來配息。
群益台ESG低碳50(00923)此次每受益權單位預估配發金額為新台幣0.923元，若以7月31日收盤價21.77元來推估，單次現金配息殖利率近4.23%，年化配息殖利率為8.46%，除息日訂於8月21日，故想參與配息的投資人，最晚須在8月20日買進，配息發放日則訂於9月11日。00923每年2月與8月除息，自2023年3月掛牌上市以來，已配息兩次，並即將迎來第3次配息，前兩次配息也都順利完成填息任務，而此次預估每股配發0.923元也創下00923配息以來新高紀錄。00923是台灣首檔低碳龍頭ETF，其前3大持股分別為台積電(2330)、聯發科(2454)與鴻海(2317)。
而兆豐投信8月除息的3檔分別為兆豐永續高息等權(00932)、兆豐台灣晶圓製造(00913)和兆豐藍籌30(00690)。這三檔ETF以7/31為收益分配評價日，除息交易日皆為8/16，最後買進日皆為8/15，收益分配發放日皆為9/4。
兆豐投信老字號的臺股型ETF為「兆豐藍籌30(00690)」，為季配息，其追蹤指數相對瞄準大型藍籌股的企業，聚焦財務成長性高、符合財務指標、股利發放指標等條件的上市公司，特別是企業獲利能力較高的藍籌股，相對能抵禦景氣的下檔風險，有助建立息收機會的規律性，與臺股大盤指數可望維持隨漲抗跌之態勢。該ETF本次預計配發金額每受益權單位1元，以昨收盤價34.62元計，單次配息殖利率為2.88%，年化配息率為11.6%。而前5大持股分別為:台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、富邦金(2881)及聯電(2303)等。
兆豐台灣晶圓製造(00913)為半年配，此次配息0.66元，以昨收盤價21.18元計，單次配息殖利率為3.11%，年化配息殖利率為6.22%；兆豐永續高息等權(00932)為季配息，此次配息0.65元，以昨收盤價17.42元計，單次配息殖利率為3.72%，年化配息殖利率為14.9%。
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