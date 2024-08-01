【時報-台北電】由於市場對美國聯準會(Fed)9月降息希望攀高，加上中東衝突升級，推助黃金避險需求，令金價收高；截至台北時間8月1日上午10點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲0.6美元，報每盎司2493.8美元。

9月白銀上漲0.177美元，報每盎司29.115美元。 10月鉑金下跌5.0美元，報每盎司982.8美元。

9月鈀金下跌6.20美元，報每盎司919.00美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)

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中東情勢惡化 黃金、油價飆漲
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《貴重金屬現貨》亞洲貴重金屬現貨：08/01黃金每盎司為2448.29美元
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