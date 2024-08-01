【時報-台北電】財新網發布7月財新中國製造業PMI錄得49.8，較6月下降2個百分點，為2023年11月以來首次低於榮枯線。景氣度明顯下降，仍呈現供給好於需求的格局。內需疲軟，採購量指數降至榮枯線下，原物料庫存指數隨之降低。
從財新中國製造業PMI分項數據來看，製造業仍呈現供給優於需求的格局。生產指數連續九個月維持在擴張區間，不過7月僅略高於榮枯線，生產擴張幅度有限。需求面表現較為弱勢，新訂單指數自2023年8月以來首次落入收縮區間，投資類別和中間類別的新訂單量下降，消費品類維持成長。根據調查企業反映，需求疲弱，客戶削減預算，導致最近新接業務總量下降。不過，外需維持增勢，新出口訂單連續七個月錄得成長，但成長放緩。
因生產資料短缺，部分訂單的完成進度被拖延，積壓工作指數連續第五個月高於榮枯線；不過因為新訂單減少，積壓工作指數增速邊際下降，為近四個月來最低。產量增加疊加出境貨運延誤，導致庫存上升，產成品庫存指數在擴張區間上升。
財新智庫高級經濟學家王(吉吉)表示，7月製造業供給略有擴張，內需下降，外需穩定，採購量下降，原材料庫存減少，就業收縮程度趨穩，價格水平承壓，製造業企業樂觀情緒略有回升。國內有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是當前最突出的問題。穩健成長、促進就業、保民生，加大政策刺激力度，推動前期政策落地見效，更大力度激發市場活力與內生動力，當是近期政策工作重點。(編輯：邱致馨)
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