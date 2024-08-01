華城電機因台電強韌電網計畫及外銷均有斬獲，上半年營收創同期新高。今年營收及獲利可望續創史上新高。儘管近期股價跌多漲少，華城董事長許邦福因任內市值突破新台幣2,100億元，首度入選2024《哈佛商業評論》(Harvard Business Review; HBR)全球繁體中文版第五屆「台灣企業領袖 100 強」，就拿下第40名。

華城表示，華城董事長許邦福榮獲2024《哈佛商業評論》(Harvard Business Review; HBR)全球繁體中文版第五屆「台灣企業領袖 100 強」第 40 名殊榮，首次入選任內市值成長金額高達 2,167 億元，累計總股東報酬率（TSR）787％，平均每季每股盈餘(EPS)2.7 元。

華城強調，華城在董事長許邦福帶領下，華城是國內電力設備產品線最為齊全、產品品質與專業售前、售後服務皆深獲國內外電力公司及工業用戶一致肯定與信賴，並以二級半高科技傳統產業自居，重視售前售後服務、更重視數位化智働化智慧工廠，也成功從本土企業重電設備製造商轉型為國內知名綠能系統工程統包商，更成為國際知名重電大廠。

華城指出，2023~2024 年營收與獲利表現是公司成立 55 年來屢創新高、是天下雜誌製造業成長最快前50家企業的第16名，在資本市場更是重電業指標，無論在營收金額、電壓等級及容量都是國內重電外銷領頭羊。

中華徵信所 7月31日同步首度公布 2024 年版台灣混合 500大科技業以及經營績效100「科技百強」名單中，華城電機以綜合得分 91.17分摘下首次混合科技業百強王座。近幾年也連續榮獲奇異公司(GE, General Electric Company)在亞洲地區重要電力設備優良供應商與策略合作夥伴獎項、「哈佛商業評論」數位轉型「鼎革獎」之大型企業組智慧製造轉型及變壓器智慧製造與供應鏈數位串流楷模獎、

華城指出，華城2023～2024年連續二年榮獲《HR ASIA》「亞洲最佳企業雇主獎」同時獲頒 2024 HR Asia 多元、平等和包容獎 (DEI, Diversity, Equity and Inclusion)等殊榮肯定。

〈台灣企業領袖 100 強〉的評比標準，財務構面占 85％，ESG 構面占15％。財務構面包含三項指標：企業領袖任內市值成長金額、任內累計總股東報酬率（TSR）、任內年平均 EPS（每股稅後盈餘）。本項調查是以上市企業為評選標的，研究方法參考美國總部的方法，首先從台灣證券交易所的資料中篩選出市值前 300 大的企業，最終共有 213 家上市企業領袖符合上述標準，進入排序評比，前100名即入榜2024年〈台灣企業領袖 100 強〉。