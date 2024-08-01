台股1日早盤上演反彈行情，指數開高大漲逾400點，盤中高點來到22,652點，權王台積電（2330）強彈逾3％，上漲29元，暫報962元，盤中強勢股由機器人概念股穎漢（4562）、羅昇（8374）等亮燈漲停，扮演多方指標。
關注美股表現，道瓊指數上漲99點，收40,842點；NASDAQ指數收17,599點，上漲451點；S＆P 500上漲85點，收5,522點；費城半導體指數收盤5,233點，上漲343點，漲幅7.01％。
統一投顧表示，美聯準會一如預期維持利率不變，並對九月降息釋出鴿派訊號 有利市場重新擁抱科技股。美國總統大選與地緣政治風險等對台股干擾皆屬短期 中長線終會回歸基本面。
而加權指數本波段下跌過程中，除了修正均線乖離與過熱指標外，成交量目前已連續5個交易日低於5,000億元加上融資快速下滑顯示市場籌碼逐漸沉澱已迎來反彈之契機建議檢視持股汰弱留強。
法人建議，選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、Server族群、營建資產、戶外運動概念股、航空觀光、金融保險等。
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