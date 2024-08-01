上月(07月)台股加權指數下跌3.62%，備受存股族歡迎的台股ETF則是幾家歡樂幾家愁，《旺得富》統計，台股ETF上月共有22檔漲幅勝過大盤，但也有34檔低於大盤。其中，前3名元大MSCI金融(0055)、國泰股利精選30(00701)、元大US高息特別股(00771)報酬率分別為5.15%、3.59%、2.57%，笑傲台股ETF。
累計上月台股大盤指數今年漲幅23.8%，今年來台股ETF表現最佳前10名中全部贏過大盤，報酬率依序為富邦科技(0052)40.39%、富邦台50(006208)36.34%、元大台灣50(0050)36.05%、國泰台灣5G+(00881)35.64%、元大電子(0053)33.50%、富邦摩台(0057)32.81%、元大MSCI台灣(006203)32.55%、FT臺灣Smart(00905)31.62%、永豐智能車供應鏈(00901)31.58%、富邦公司治理(00692)30.72%。
而上月(07月)台股ETF報酬率前10名，依序為元大MSCI金融(0055)5.15%、國泰股利精選30(00701)3.59%、元大US高息特別股(00771)2.57%、永豐優息存股(00907)-0.06%、元大台灣高息低波(00713)-1.04%、復華富時高息低波(00731)-1.30%、中信臺灣智慧50(00912)-1.37%、野村趨勢動能高息(00944)-1.48%、凱基優選高股息30(00915)-1.86%、中信成長高股息(00934)-1.98%。
至於存股族最關心的高股息ETF共有24檔，上月報酬率依序為國泰股利精選30(00701)3.59%、元大US高息特別股(00771)2.57%、永豐優息存股(00907)-0.06%、元大台灣高息低波(00713)-1.04%、復華富時高息低波(00731)-1.30%、野村趨勢動能高息(00944)-1.48%、凱基優選高股息30(00915)-1.86%、中信成長高股息(00934)-1.98%、中信中國高股息(00882)-2.95%、富邦臺灣優質高息(00730)-3.14%。
第11名至第20名為國泰永續高股息(00878)-3.30%、統一台灣高息動能(00939)-3.43%、兆豐永續高息等權(00932)-3.98%、元大高股息(0056)-4.42%、元大台灣價值高息(00940)-4.45%、台新永續高息中小(00936)-4.81%、兆豐電子高息等權(00943)-5.52%、群益台灣精選高息(00919)-5.81%、富邦特選高股息30(00900)-6.00%、大華優利高填息30(00918)-6.30%。
第21名至第24名則依次為：永豐ESG低碳高息(00930)-6.38%、群益科技高息成長(00946)-7.00%、復華台灣科技優息(00929)-7.16%、群益半導體收益(009。
此外，高股息ETF今年以來的報酬率，僅1名贏過大盤，為凱基優選高股息30(00915)26.24%，其餘第2名至第10名分別為元大台灣高息低波(00713)18.20%、復華富時高息低波(00731)17.43%、群益半導體收益(00927)15.91%、富邦特選高股息30(00900)15.88%、中信成長高股息(00934)15.26%、群益台灣精選高息(00919)15.18%、國泰股利精選30(00701)14.42%、大華優利高填息30(00918)14.34%、永豐ESG低碳高息(00930)14.21%。
其餘依次為：永豐優息存股(00907)13.88%、元大US高息特別股(00771)13.33%、中信中國高股息(00882)12.81%、富邦臺灣優質高息(00730)11.64%、台新永續高息中小(00936)10.59%、元大高股息(0056)8.99%、國泰永續高股息(00878)8.66%、兆豐永續高息等權(00932)6.71%、復華台灣科技優息(00929)6.25%。
※以上報酬率以ETF淨值計算，台股ETF係指投資台股的「國內成分證券 ETF」。
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