【時報記者張漢綺台北報導】光寶科(2301)今年上半年每股盈餘為2.4元，光寶科總經理邱森彬表示，今年下半年將恢復成長，不過由於今年上半年營收仍呈年減，全年要做到成長會比較辛苦，亞系外資最新報告認為，AI相關營收貢獻上升、汽車週期性及消費需求復甦，可望驅動光寶科未來營運穩定成長，維持光寶科「優於大盤表現」評等，光寶科今天盤中股價強勢大漲。

光寶科今年第2季合併營收333億元，季增16%，單季合併毛利率達22.2%、營業利益率為9.9%，分別季增1.9個百分點及2.1個百分點，單季稅後淨利為31億元，單季每股盈餘為1.36元，季增30%，累計上半年合併營收621億元，合併毛利率為21.3%，營業利益率為8.9%，稅後淨利55億元，每股盈餘2.4元。

邱森彬表示，過去幾年精實聚焦的行動到今年第2季已暫告一段落，三大事業部門及整體營運表現可望較第2季成長，不過，由於今年上半年營收仍呈年減，全年營收表現仍會受到上半年年減的影響，今年要做到成長會比較辛苦，但公司對未來發展的預估仍持樂觀態度。

就各部門來看，光寶科預估，光電半導體可望逐季增長，目前全力發展高階應用，涵蓋AI機器視覺、汽車照明和感測應用、工業和再生能源等領域；在雲端業務部份，雲端、AI電源與液冷系統在新客戶、新產品進展推動下，預期將持續成長；資通訊和消費電子部門在AI PC帶動高端電源、Mini LED背光鍵盤趨勢下，有助於出貨提升。

亞系外資表示，儘管2024年上半年表現疲軟，我們認為基本面已經觸底，隨著AI相關營收貢獻上升、汽車週期性及消費需求復甦，可望驅動光寶科未來營運穩定成長，維持光寶科2024年到2026年每股盈餘預估不變，並維持「優於大盤表現」評等及目標價110元。