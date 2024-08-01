千萬勞工領錢啦！勞動基金運用局今（1）日公布最新操作績效，至6月底止，收益數為7993.2億元、收益率13.03％，其中規模最大的新制勞退基金規模4.3兆餘元，收益數5398.7億元、收益率12.96％，以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶估算，平均每人分紅4.2萬元，有望再創新高。
基金局也揭露至6月底的10大持股狀況，以台積電占其股票投資比率達29.07％最高，鴻海（6.27％）次之，第3~10名依序為聯發科（4.21％）、廣達（3.59％）、台達電（3.43％）、富邦金（2.55％）、奇鋐（2.29％）、國泰金（1.92％）、中華電（1.85％）及中信金（1.55％），明顯重押AI股，非電族群部分，僅有3家金控進榜。
勞保局說明，勞退基金經由勞動部勞動基金運用局整體投資運用後，每年將獲得的收益分配於勞工個人專戶內，會因每個勞工個人專戶提繳的期間及金額來計算，每名勞工實際獲得收益數並不相同。
同時，勞動基金運用局會於每年2月底前，通知退休基金前1年度損益，由勞保局於3月底前辦理收益分配。但要特別注意的是，勞工須年滿60歲才能領取新制勞退收益數分配，其餘會連本帶利繼續滾入今年度投資。
勞保局進一步說明，勞退基金分為本金及收益，本金是勞工歷年提繳的退休金，不因基金運用虧損而減少；收益也有保證機制，當勞工領取退休金時，累積收益不會低於2年期定存利率的收益。
若想知道自己能夠領多少？勞保局也提供4種方式可供查詢，包括登錄勞保局e化服務系統、勞動保障卡查詢、郵政金融卡查詢，以及親至勞保局各地辦事處臨櫃查詢。
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