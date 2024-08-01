Meta在美國時間7月31日盤後發布財報，由於第二季業績與第三季財測均超出華爾街預期，激勵盤後股價強漲逾7％。

Facebook母公司Meta發布截至6月30日的第二季財報，其中營收年增22％至390.71億美元，淨利更增長73％到134.65億美元，此外EPS則為5.16美元，與去年同期相比也同樣勁增73％。以上數據均超出市場預期。

不過其元宇宙業務每季仍虧損數十億美元，財報顯示，Meta旗下擁有擴增實境和虛擬實境技術的Reality Labs部門第二季營運虧損為44.8億美元，累計自2020年底以來，該部門累計已虧損約500億美元。

Meta還提到，受惠於使用AI來改善廣告尋找目標用戶的方式，它預計第三季營收將介於385億美元至410億美元，高出分析師平均預期的392億美元。

另外為了致力在AI競賽中取得領先地位，Meta還調整今年全年資本支出預測到370億美元至400億美元的新區間，先前則為350億到400億美元之間。