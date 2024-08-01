台股前7月ETF績效出爐，市值型ETF有6檔勝過大盤，以00905的CP值最高，不到0050的1/10價格，還是1字頭，就能有逾3成績效，僅輸006208和0050，堪稱最強黑馬；而高股息ETF僅00915，勉強跟上大盤，像00878、0056都僅個位數，差強人意。理財達人「存股方程式」表示，如果心臟夠大顆，推飆漲逾4成的0052，絕對是提高投資績效的戰將。

00905由外商富蘭克林華美投信在2022年推出，以10元上市，是台股首檔Smart Beta多因子ETF，追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，成分股122檔，包括大型股和中小型股，前3大成分股是占逾3成的台積電、聯發科和鴻海，季配息(3、6、9、12 月)，內扣0.385%，目前規模逾49億元，受益人逾4萬多人，今(1)日盤中價13.55元。

「存股方程式」版主在臉書粉專表示，2024年7月正式結束，版主挑選關注的ETF，今年前7月含息報酬率也出爐，大盤前7月漲26.11%，有6檔市值型ETF贏大盤，包括006208、0050、00905、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)和國泰台灣領袖50(00922)；群益台ESG低碳50(00923)漲26.8%，勉強比肩大盤。

台股加權指數於7/11(四)創新高，收24390.03點，隨後迎來一波急跌，短短10幾個交易日，大盤重挫約2190點，跌幅約8.98%，投資人哀鴻遍野。事實上，安穩待在市場投資大盤的朋友，依舊能取得26.11%的報酬率，非常亮麗的成績單，不是嗎？

高息型ETF僅有00915漲26.2%，勉強跟上大盤

截至目前為止，落後大盤的市值型ETF僅有永豐台灣ESG(00888)與兆豐龍頭等權重(00921)，尤其00921績效8.41%，真的有待加強；而高息型ETF僅有凱基優選高股息30(00915)漲26.2%，勉強跟上大盤。時間拉得愈長，相信市值型ETF報酬率領先高息型產品的幅度會愈來愈大。市值型與高息型均衡配置，資產成長速度才能加快，千萬別在資產成長的關鍵期，過度執著於現金流。

兩大元老級市值型產品，富邦台50(006208)上半年漲37.96%、元大台灣50(0050)漲36.47%，績效分居前兩名。非常不受市場關注的FT臺灣Smart(00905)漲32.79%，居第三名，但與0050、006208的報酬差距似乎逐漸拉大。

科技股是台股成長的動力來源，大範圍的富邦科技(0052)報酬率非常好，高達41.17%，如果願意承擔波動風險，0052是提高投資績效不錯的標的。美股則是因為科技股漲多拉回修正，績效普遍落後台股大盤，唯有代表科技巨頭的統一FANG+(00757)漲32.66%，贏過台股大盤。

日股元大日經225(00661)、歐股富邦歐洲(00709)、陸股中信中國50(00752)的表現，都漲逾1成多，明顯落後台股與美股，版主僅止於留意觀察，並沒有投資打算。台美股市相對是比較穩健、報酬率相對較高的市場。海外ETF，例如Invesco那斯達克100指數(QQQ)、SPDR標普500指數(SPY)、Vanguard全世界股票(VT)，也都漲逾1成，版主僅止於觀察，並不打算投資。

◎今年前7月台股市值型ETF報酬率：

006208：37.96%

0050：36.47%

00905：32.79%

00692：32.04%

00850：29.95%

00922：28.46%

00923：26.8%

00888：17.86%

00921 ：8.41%

◎高息型報酬率：

00915：26.2%

00713：18.21%

00919：15.54%

00934：15.53%

00918：14.85%

00936：10.86%

00878：9.54%

0056：9.44%

00929：6.42%

◎台股特定產業型報酬率：

0052：41.17%

00881：35.31%

00935：26.7%

00892：17.19%

00891：16.29%

◎國際特定產業型報酬率：

00895：38.53%

00762：21.66%

00893：21.46%

00861：20.69%

00876：17.41%

◎美股ETF報酬率：

00757：32.66%

00924：25.95%

00830：4.73%

00646：21.98%

00662：20.2%

◎中國、歐洲、日本ETF報酬率：

00661：16.12%

00709：13.76%

00752：11.95%

◎海外ETF報酬率：

SPY：14.67%

QQQ：13.65%

VT：10.87%

※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。