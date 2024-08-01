創業教母王子娘分析如下，從無到有自創事業的優缺點，有三大優點，(一)創意和自主性：自創事業可以完全按照個人的想法和願景來打造，有更大的創意發揮空間；(二)控制權：擁有公司的所有權和控制權，可以自由地制定策略和運營模式；(三)品牌建立：可以從零開始打造自己的品牌形象，符合自己的理念。三大缺點，(一)風險和不確定性：創業風險大，成功的機率不高；(二)資源需求：需要大量的時間、精力和資金投入，可能承擔較長時間的財務壓力；(三)市場認可度：需要時間和努力來建立和推廣品牌。

指標業者王子娘分析:「新創事業主該如何做出選擇；以重視創意和完全的自主性，願意承擔風險和不確定性，那麼自創事業也許適合。若想要較低的風險、較少的試錯成本，且希望有現成的業務模式和品牌支持，那麼加盟品牌可能較合適。其實，創業最重要的一件事，就是「資金」！創業所有的事都可以在做中學、做中修改，唯獨「資金」這件事情，是一翻二瞪眼的事」。據了解王子娘創業系統課程裡，目前已經成功輔導了學員靠自己學習申請創業貸款通過5億元的傲人數字，且堅持不代辦不抽成，只收一次合理性的固定學費，並採小班半年至二年的陪跑教學制，讓創業主學得一生最大的技能—學會自己向政府申貸政策性創業貸款，不再受到不良代辦業者的剝削或詐騙」。

王子娘表示，該集團將在8月2至5日的高雄加盟展進駐317號展位，不管是熱門或冷門產業，只要有心投入創業的朋友，都會竭盡全力提供諮詢服務協助。FB粉絲頁搜尋：王子娘學府。