【時報記者郭鴻慧台北報導】距離臺灣進入超高齡社會只剩不到半年時間，工研院為呼應政府「健康臺灣」政策，參加今年首度舉辦的第一屆高齡健康產業博覽會，於經濟部產業技術司專館，秀出銀髮創新解方。工研院院長劉文雄表示，臺灣面對人口老化的挑戰，產業下一個目標是成功老化，超高齡社會需求不僅限於醫療科技，應同時鎖定長者的三大生活情境「檢測預防、診斷治療、復健照護」，打造出對應的銀髮科技及服務，才能讓長者活得健康、生活有品質。工研院運用AI人工智慧、感測、虛擬實境（VR）、ICT等開發出15項創新銀髮科技，期盼藉由跨域創新科技引領產業前行，打造完善的健康產業生態圈。
劉文雄表示，人口老化帶來龐大的醫療支出與勞動力衰退問題，政府對於銀髮政策也從過去只重「治療」更進而重視「預防」，工研院致力於協助長者縮短不健康存活年，並且讓長者從健康、到不健康直到離世，都能有快樂、有尊嚴、有成就感，讓長者能「成功老化」。工研院發布的2035技術策略與藍圖中，健康樂活成為很重要的一環，工研院2020年即設立「智慧長照大聯盟（後更名為：健康樂活與智慧醫療照護聯盟）」，2022年更與國衛院瞄準精準健康領域，針對高齡、長照展開合作。工研院從全人健康觀點出發，將長者劃分為「健康、患病、亞健康」三類族群，設定出「檢測預防、診斷治療、復健照護」三大生活應用情境，進而設計出不同的科技解方，更貼近使用者需求。
工研院將展出15項創新銀髮科技，在「檢測預防」方面，大腦的認知、反應，以及身體的肌力、平衡，是促進健康的兩大關鍵。在「診斷治療」方面，結合生成式AI打造的華人語系醫療助理「小智醫生SmartDoc」，僅需語音或影像資料，即可快速生成醫師診斷治療建議，如：初診報告、醫療檢查報告、醫護會議紀錄、護理紀錄，還可接受中文、臺語、泰語等96國語言。在「復健照護」方面，工研院鎖定獨居長輩、照護機構，開發出「高隱私AI照護員」運用創新AI熱像辨識技術，可以提供呼吸、心率、體溫、血氧、血壓趨勢與姿態等全方位照護資訊；並利用非接觸式熱成像技術，提供去識別化的高隱私影像，還能精準識別長者在床上或床邊的異常行為，如離床、跌倒與久臥等，即時通報警示。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：