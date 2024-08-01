《商情》觀望情緒較濃 7/31鄭棉連2平

【時報-台北電】周三鄭棉為連2個交易日平盤，目前期棉持續維持低位，下游市場變化不大，但紡企需求尚可，購實單並不多，市場觀望情緒較濃，缺乏上漲動力，令鄭棉維持價格不變。

ICE棉花期貨回跌，儘管美棉前日收漲，但後因穀物市場疲軟及賣空壓力，疊加投資人對期棉的擔憂，令期棉小幅回落。

終場ICE美國交易所2號棉花10月棉跌0.25%，報每磅67.98美分；終場中國鄭州商品期貨9月期棉結算續平，報每公噸14115人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情)

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