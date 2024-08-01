【時報記者任珮云台北報導】神基(3005)今股價站回5日線，董事長黃明漢今年再次榮登《哈佛商業評論》(Harvard Business Review，HBR) 台灣企業領袖100強榜單。這是黃明漢先生第二度入圍該榜單，突顯其卓越的領導能力與對企業持續成長的貢獻。

神基控股自2014年以來，營收連年增長，獲利能力亦是穩步增長，2023年公司合併營收達到347.93億元，營業利益創下歷史新高紀錄，達到37.45億元，每股稅後盈餘6.17元。董事長黃明漢自2011年接任董事長以來，任內公司市值成長568億元，累計總股東報酬率576%，任內年平均EPS達到3.4元，公司整體績效展現出強勁的市場競爭力和持續的成長潛力。2023-2024年期間，營運與永續績效雙雙獲得肯定，入選台灣證券交易所多項指數成份股，包括台灣ESG永續高股息指數、台灣高股息指數、台灣社會企業責任中小型指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數等。

黃明漢自2000年接任總經理，2011年升任董事長，任職期間展現出非凡的領導才能和戰略眼光。他成功帶領公司轉型，發展差異化技術，深耕高附加價值產品線，產品線橫跨強固型電腦、機電與能源、綜合機構件、以及汽車事業體，並且創建了具有國際影響力的Getac強固型電腦品牌，提供全方位軟硬體整合方案，獲得全球先進國家政府機構和企業採用，贏得了廣泛的市場認可和信賴，財務績效方面亦有亮眼的表現，推動公司從一個區域性企業發展為全球知名的科技領導者。

黃明漢表示：「再次入圍《哈佛商業評論》台灣企業領袖100強榜單個人深感榮幸。今年適逢神基成立三十五周年，因此這個獎項更具意義，是對神基整個團隊努力的肯定，一路走來我們始終專注於客戶體驗、致力為客戶創造價值，也因此能持續締造良好的經營績效。未來我們將朝整合軟硬體及AI合作夥伴生態系統發展，協助客戶加速數位轉型並優化工作流程，同時為社會和環境帶來正向的影響，我們將繼續秉持創新與品質的承諾，為全球客戶提供卓越的產品與服務，邁向新的高峰，實現更大的成就。」