【時報-台北電】盤中焦點股：
1.所羅門(2359)：機器人概念發動攻勢，盤初火速鎖漲停，收復5日線及月線。
2.羅昇(8374)：Q2財報董事會明日登場，低接買盤卡位強拉漲停，重登五日線。
3.聯電(2303)：昨夜ADR暴衝12.65%，激勵盤初股價衝上53.9元，放量飛過月線。
4.益登(3048)：跟隨台美股漲勢，今早亮燈鎖46.85元，漲停買單高掛逾1.4萬張。
5.光寶科(2301)：液冷散熱布局底定，H2看旺，激勵跳空大漲近7%，重返百元俱樂部。
6.高鋒(4510)：日央會後日圓急升有利工具機族群，連拉2根漲停，改寫波段高。
7.京元電子(2449)：台積電封裝產能供不應求，可望受惠委外測試訂單，隨台股強彈。
8.昆盈(2365)：機器人題材重擂戰鼓，急拉鎖漲停，重返五日線。
9.台積電(2330)：昨夜ADR大漲7.29%，今早開盤大漲35元、報969元，但高檔有壓。
10.第一銅(2009)：中國刺激政策希望，期銅漲觸一周新高，帶動盤初股價彈升約3.5%，收復5日線。
11.和大(1536)：機器人題材熱，推升股價開高走高約6%，重返70元之上並領漲汽車股。
12.堤維西(1522)：法人看好受惠轉投資事業持續獲利，市場預估全年EPS約5.5元，股價昨回測季線不破，今早一度飆升逾7.5%，重返5日線上。
13.怡利電(2497)：上半年EPS 1.27元，優於去年同期的0.77元，今早直接收復3短均，重返60元關卡之上。
14.百達-KY(2236)：受惠汽零件、AI散熱設備、AI機器人需求大增，H2出貨量可望優於H1，盤初股價彈升約4.5%。
15.中華車(2204)：國產車組裝新制衝擊，股價續跌約5%，再寫波段新低。公司表示正評估對應，目前車輛供應、交車及維修服務不受影響。
16.三商(2905)：決議資本公積發放現金每股0.2元、8月27日除息，另通過認購三商壽現增、上限5.26億元，今早股價續漲約2.5%，突破20元關卡。
17.世界(5347)：Q2每股賺1.09元，Q3營運成長可期，盤初股價彈升約2.5%，叩關月線。
18.智崴(5263)：橋科廠動土，擴高階產能，今早放量續漲逾5.5%，領漲文創股。
19.正文(4906)：中美緊張關係牽動全球產業，持續受惠轉單，早盤股價漲近4%。
20.信錦(1582)：第三季多款摺疊機問世，軸承廠吃香，晨盤股價走強逾5%。
21.正崴(2392)：受惠IPhone 16新機上市前備貨潮，加上旗下森崴能源工程入帳認列高峰期釋利多，激勵早盤股價走揚約4%。
22.永捷(4714)：大陸折疊機夯，出貨點火，帶動股價走高逾8.5%。
23.聯發科(2454)：Q2每股賺16.19元，第三季旺季不太旺，第三季營收估介於季減3％至季增4％；股價下挫續築底。
24.大成(1210)：今日除息，資金不挺，股價開低呈現貼息。
25.統一(1216)：現金股利3元今日除息，因先前漲多，今股價反向下約2%。
26.祥碩(5269)：現金股利18.5806元今日除息，搭AI題材股價震盪上揚，漲逾3%一日填息。
27.陽明(2609)：中東局勢緊張刺激運價，帶量續攻月線大關。
28.矽統(2363)：第2季營運持續虧損，減資後股價大幅波動，今日再勁揚。
29.智原(3035)：法說會後，內外資看好長線喊買，股價攻回300元關卡。
30.昶昕(8438)：Q2每股賺0.77元創10季新高，Q3持續正向。早盤勁揚逾6%，站上所有均線。
31.慧友(5484)：泛AI買盤點火，盤中站回80元，關朝月線靠攏。
32.擎亞(8096)：三星記憶體熱銷，代理商有望受惠拉貨商機，激勵股價走揚。
33.緯穎(6669)：GB 200 Q4出貨，積極搶進AI伺服器散熱系統，強勢大漲7%，觸及2200關。
34.直得(1597)：開發微型六軸機械手臂，被視為機器人概念股，買盤點火拉抬攻漲停，重登百元大關。
35.慶騰(4534)：受惠金價大漲，股價急攻漲停，站上五日線。
36.台灣精銳(4583)：上半年每股賺8.2元，聞訊衝漲停，改寫3年半新高。
37.鑫科(3663)：FOPLP題材助威，股價水漲船高，連拉2根漲停後，盤初仍放量大漲4%續寫歷史高，但隨後反壓增強。
38.鴻海(2317)：蘋果高階手機首度在印度生產，利多點火強彈，力返月線。
(編輯：李慧蘭)
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