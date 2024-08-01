最新實價揭露，天母中古豪宅「龍邦國宴」頂樓戶有交易，4月成交約1.17億元，單價110.6萬元，共131.03坪，值得一提的是，該戶前屋主在2020年9月時以1.12億元買進，僅持有3年多就轉手，帳面上增值460萬元，新買家為老天母人以現金購入。
台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「龍邦國宴」屋齡已25年，屬天母早期使館特區的豪宅，擁有面磺溪第一排、公設比僅21%等的優勢，住戶相對穩定。社區屋主雖有藝人光環，不過畢竟屋齡高，再加上坪數大、總價高，加上現在多數高資產族目光著眼於市區新豪宅，天母豪宅客層較少，普遍銷售期較長，這次交易的頂樓戶，雖然帳面上增值460萬，但扣除稅負以及持有成本後，其實頂多是平盤出脫。
台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年上半年天母億元豪宅共有5筆交易，而去年同期則有16筆，其中包括8筆新完工豪宅「力麒天沐」的交易；今年上半年平均成交單價為121.8萬元，較去年同期的120.9萬元微增0.7%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年天母豪宅看似降溫，不過主要是去年有8筆「力麒天沐」交屋，再加上今年上半年尚未揭露完，因此整體交易量略比去年遜色，單價增幅也有限，不過天母居住氛圍靜謐，再加上有外僑學校、三大百貨齊聚、商圈機能成熟等優勢，讓許多有國際背景的企業主或華僑，為了孩子學校的就讀需求置產，不少老天母人也鍾情異國氛圍，換屋或為子女置產，還是選定天母居住，買盤穩定，因此也頗抗跌保值。
第一建經研究中心副理張菱育分析，以豪宅價格來說，天母豪宅單價130~160萬元上下，相較其他市中心豪宅區段還來的經濟實惠，仍吸引區域認同度高的特定族群目光，大多數買方為自住需求，屋主也大多惜售，也成為獨樹一格的豪宅區。
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