證交所今（1）日公布，台股7月開戶數達1,297萬5,480人，續突破歷史新高，且8月有可能就衝過1,300萬人；7月單月淨開戶數激增79,472人。

若進一步看各新開戶年齡層變化，仍以20歲～30歲最多，單月大增30,145人，其次為19歲以下，單月增加20,226人，合計30歲以下新增開戶達50,371人，若再加上31歲～40歲13,435人，合計達到63,806人，占總新開戶79,472人的八成。

此外，就年齡層占比來看，19歲以下近年來快速上升，7月首度突破4％比重，從證交所於110年3月首度在官網公布的僅2.5％比重，經過3年4個月之後，比重達到4.07％。

近年來台股不斷創高，父母幫小孩開戶存股情況日益增加，7月台股加權指數衝上24,416點歷史新高，開戶人數依然不斷衝高，內資源源不絕的資金湧入股市，成為台股創高的最大功臣之一。

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