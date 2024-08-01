美國聯準會（Fed）在結束兩天決策會議後，宣布利率連八凍，符合市場預期。Fed主席鮑爾在會後記者會上還指稱，若通膨如期下降，勞動力市場持穩，聯邦公開市場委員會（FOMC）最快將在9月討論降息，但他也提到降息兩碼（50個基點）不在考慮範圍內。
聯準會在會後宣布第八次將基準利率維持在5.25％-5.5％區間不變。此外值得注意的是，這次決策聲明與上次相比已經明顯轉鴿，上次聲明只提到關注通膨風險，這次聲明措辭則轉向關注通膨與就業等雙重使命的雙向風險，並把通膨由「處於高位」降至「在某種程度上處於高位」。FOMC還調降對勞動力市場強勁程度的評估，承認就業成長放緩且失業率上升。
鮑爾在會後記者會上談到降息議題時，表示如果數據整體性、經濟前景變化以及風險平衡，與決策官員對於通膨信心提升和勞動力市場維持穩健相符合，降息可能將在9月提上議程，不過當被問及有無可能降息兩碼時，鮑爾則表示目前沒有考慮此事。他還強調9月的潛在降息並無關政治。鮑爾重申，Fed的經濟預測並未考慮誰將贏得總統大選。
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