《國際油價》中東緊張情勢升溫 7/31美油期貨跳漲逾4%

【時報-台北電】中東緊張情勢升溫，周三美油期貨止跌跳漲逾4%，因哈馬斯領導人哈尼亞遇襲身亡，促使市場對中東衝突可能擴大擔憂加劇，以及美國原油庫存連5周減少，支撐油價反彈走高，倫敦原油單日反彈幅度逾2%。

據美國能源部資料顯示，上周美國原油庫存減少340萬桶，原市場預期為下降110萬桶，為連續第五周下降，同時也創自2021年1月以來持續一輪連續下降。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨漲3.18美元，報每桶77.91美元；8月熱燃油漲0.08美元，報每加侖2.42美元；8月RBOB汽油漲0.09美元，報每加侖2.48美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲2.09美元，報每桶80.72美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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