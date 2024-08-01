【時報-台北電】A股今(1)日三大指數集體開高，今日開盤，滬指報2940.12點，漲0.05%；深成指報8767.33點，漲0.15%；創指報1690.22點，漲0.12%。
黃金概念類開盤活躍，金誠信上漲4.09%，玉龍股上漲3.91%，盛達資源上漲2.76%，能特科技、新安股、曉程科技漲超2%。
機器人板塊反覆活躍，方正電機走出3連板，信邦智能20CM2連板，佳訊飛鴻、東方精工、中大力德、雷賽智能等跟漲。
光模組概念股開高，新易盛高開超5%，天孚通訊漲超4%，中際旭創、致尚科技、生益電子等高開。隔夜美股英偉達收漲超12%。
白酒股下跌，金種子酒、山西汾酒跌超2%，古井貢酒、瀘州老窖、水井坊、酒鬼酒等多股跌逾1%。(編輯：邱致馨)
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