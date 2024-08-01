香港恆隆集團前董事長陳啟宗向來以有遠見著稱，今年初交棒給長子、第四棒接班人陳文博時認為香港前景堪憂，留給兒子子「保本，保命，不是大發展」這句話，財信傳媒董事長謝金河今(8/1)日表示，恆隆業績連續衰退，股價也從40.5港元跌到5.42港元，其它財團也是如此，反映的是香港正在被邊緣化，他給兒子的話有深意，顯然感受最深刻。
談到香港，除了首富李嘉誠，最具代表性的就屬陳啟宗；恆隆集團在港交所上市，主要業務物業銷售、投資、經營和管理；今年初，第三代的陳啟宗交棒給兒子陳文博。對此，謝金河發文談到，陳啟宗認為香港經濟前景不容樂觀，交棒之際留給兒子幾個字，「保本，保命，不是大發展」。
謝金河認為，在香港，李嘉誠擅長用行動表達對未來的看法，例如，2014年在大陸地產大旺時退出，去年長江實業打7折賣房，都被視為很有遠見的行動；陳啓宗比較像預言家，在重要時刻，經常有令人耳目一新的看法，例如，在許家印的恆大、楊惠妍碧桂園不可一世的時候，陳啓宗在公開場合就說「內地的地產商會倒一半」；大陸國家主席習近平推動「共同富裕」剛剛開始，陳啓宗率先響應，說願意把全部財富捐出；這次他交代兒子，經濟前景不樂觀，「保本，保命，不是大發展」，這個話看起來有深意。
從數據來看，恆隆剛剛發布第二季業績，淨利17.35億港元，衰退22%，這是連續衰退，恆隆從40.5到5.42港元；其它的財團也是這樣，例如，長和從174.9跌到35.35港元；九龍倉從80.15跌到12.4港元；恆基地產從65.4跌到19港元；新世界從42.55跌到7港元；希慎從46.9跌到10.46港元；謝金河嘆，這些年香港本地財團只能用且戰且走來形容，從股價來看是「大江東去，浪淘盡」，
最後，謝金河表示，在港英政府時代，這些𠮟吒風雲的香港本地財團正逐漸邊緣化，慢慢萎縮，陳啓宗的「保本，保命說」，顯然他感受最深刻！
據鉅亨網報導，現年75歲的陳啟宗，向來以敢言著稱，早在2018年就在博鰲房地產論壇上提出警告，大陸房市黃金時代已過，房地產最終是保守致勝；同時，也多次批評大陸建商拉高槓桿、盲目追求規模，瘋子太多，結局不是破產就是入獄，他的預言如今一一兌現。
展望香港房市，他也表示，香港不會沒落，但正在經歷系統性轉變，必須迅速調整和適應，過程會充滿挑戰和痛苦，香港在疫情3年期間的應對方式讓更多人離港，需求下滑，地價和住宅價格承壓；但隨土地供給增加，房價趨穩，惟高利潤日子不再，唯一亮點可能在高端住宅市場，因許多大陸富豪渴望定居香港。
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