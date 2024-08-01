【時報記者任珮云台北報導】DIGITIMES研究中心日前發布最新一季伺服器產銷報告中預估，2024年第2季全球伺服器出貨較前季成長7.3%，優於先前預測，主因更多美系大型雲端業者啟動通用型伺服器更新，以及加上雲端業者及品牌商的高階AI伺服器採購及出貨持續增長。2024年第3季全球伺服器出貨預期季增1.6%，主要貢獻仍將來自大型雲端業者，北美四大雲端業者出貨皆將成長，而第2季需求出現復甦的中系雲端業者在第3季亦可持續向上。然品牌商表現恐較前季衰退。
展望2024年第3季，分析師蕭聖倫表示因Google將再啟動一波通用型伺服器更新，加上亞馬遜自家Graviton處理器及AI ASIC採購可望較前季轉佳，可望推動美系大型雲端業者採購量季增6.1%，然品牌商因出貨基期已較高，加上企業客戶對未來景氣仍有疑慮，預期整體品牌商出貨恐現衰退。而第3季因大型雲端業者表現預期較佳，對台廠中鎖定大型雲端客戶的緯穎(6669)及廣達(2382)出貨將較為有利。
蕭聖倫指出，2024年第4季因前兩季基期較高，以及景氣不確定性增加下，預期較前季小幅衰退。2024全年出貨預期達1,472萬台，較2023年成長2%。2024年第2季整體伺服器出現較為顯著復甦，美系大型雲端業者包括Meta、微軟(Microsoft)皆啟動通用伺服器換機，加上Meta、亞馬遜(Amazon)等業者的AI伺服器採購仍處擴張階段，帶動美系大型雲端業者採購量成長10.4%。中系雲端業者在COVID-19(新冠肺炎)痰情期間受封控打擊沈寂數年後，亦觸底回升，出貨季增11%。品牌商出貨表現與先前預期相同，出貨季增4.8%，主因企業客戶通用型伺服器更新速度加快，以及AI伺服器供應狀況較先前轉佳。
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