【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】焦點股：
●重新把NVIDIA放回首選名單，評等維持增加持有，且目標價訂在144美元的摩根士丹利認為，這檔人工智慧AI領頭羊，近期股價雖出現回檔，但卻是切入的好時機。另外，企業大多數都希望盡快使用AI晶片，故相關資本支出都穩逐步成長，甚至有些為了技術要更新的客戶，回頭去找NVIDIA幫忙。
●市場傳出，美國政府將更加緊縮晶片出口管制令，摩根士丹利認為，美國從去年10月把晶片技術出口管制更嚴格之後，NVIDIA以前營收重度依賴中國大陸的商業模式已改變。況且，經NVIDIA改良後，專供中國大陸的H20晶片也符合美國出口管制規定。
●臉書母公司META表示，截至6月底的第2季，淨利為134.7億美元，年增73%，每股經調整後的獲利為5.16美元，預估值為4.73美元，營收為390.7億美元，年增22%，預估值為383.1億元。公司預測，本季營收介於385億至410億美元間。上述消息傳出後，收漲2.5%的META，股價盤後暴漲7.17%。
●QUALCOMM指出，計算到6月23日的第3財季期間，淨利為21.3億美元，年增18.3%，每股獲利為2.33美元，營收為93.9億美元。這家美國手機晶片大廠預估，本季營收在95億至103億美元之間，每股盈餘在2.38至2.58美元間。收漲8.4%的QUALCOMM，盤後一度飆升超過6%，但最後卻跌1.27%。
●矽智財大廠ARM表示，算至6月底的第1季，淨利為2.23億美元，較1年前同期狂增212.3%，每股獲利為0.4美元，營收為9.39億美元，年增39%。不過，收漲8.4%的ARM，盤後一度暴跌超過13%，最後重挫10.5%。財測方面，ARM維持年度每股盈餘與營收預估不變，前者為1.45至1.65美元，後者為38億至41億美元。
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