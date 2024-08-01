Fed放鴿，輝達激勵費半大漲，不僅台積電ADR上漲7.29%，在台股價今（1）日開盤也一度跟漲34元慶賀，有網友表示美股這波強又猛，好奇台股到底是反彈，還是洗盤完的上攻，引發PTT網友熱烈討論。

有網友在PTT股板發文，指出美股這波太猛太強了吧，前幾天的跌勢直接視若無物，到底這波是真正崩盤的的反彈，還是洗盤完，準備創新高的上攻，還坦言知道可能晚了，但不忘請教板上大神們，現在解定存質押還來得及嗎。

有網友表示，會有反彈的想法，就是上攻，還有人嗨喊，輝達財報肯定報喜，這波準備上看200美元，台股27000坐穩了，或是說「V轉這麼明顯看不出來？」、「今年只怕抱不住啦」、「年底就3萬了...別再等了」。

但也有人認為，你買多就是死貓跳，等你一空主力就上攻了，或是認為道瓊還會創新高啦，但科技股就不好說了；或是認為「人道走廊，最後一舞了」、「我正在等謝金河老師開示」。

此外，有網友認為要觀察2項指標，看今日是否留下上引線，以及量能是否放大，如果過最高，就創新，沒過最高就屬於反彈。

亨達投顧分析師邱鼎泰則認為，電子今日重掌主流，量能也會放大，不過台股昨（31）日一早雖跌逾百點，但收盤卻僅小跌約24點，似乎已有提前反應美股井噴走勢。

但不管如何，他認為全球股市絕不是空頭，畢竟過去半個世紀以來，美股幾乎未在總統選舉年走入空頭，所以就算美股科技股拉回，仍有非電子的上漲。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。