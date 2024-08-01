【時報-台北電】利多消息提振，周三上海天膠期貨反彈逾1%；儘管中國7月製造業活動數據跌至5個月新低，但該國政府承諾提出刺激政策藉此提振內需，令膠價出現小幅復甦態勢，終場上海天膠期貨反彈逾1%；其中大阪交易所OSE橡膠1月期貨維持平盤，報每公斤315.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠9月期貨漲0.9%，報每公斤163.30美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨漲1.2%，收於每噸14300元人民幣。
亞洲現貨市場上漲，係因泰國氣象機構指出下周恐出現暴雨，引發產膠供應面擔憂；其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.5%，報每公斤81.00泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.8%，現貨價每公斤174.65美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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