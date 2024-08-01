【時報-台北電】貨盤有限，周三BDI指數跌近3個月新低；因遠程礦航線貨盤增量有限，進口煤採購熱情不高，鎳礦、糧食等運輸需求也難有起色，令海岬型與巴拿馬型船運價合計減少逾1300美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數跌近3個月新低。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌54點，收1708點，跌幅3.1%；海岬型運費指數(BCI)下跌122點，收2377點，跌幅4.9%；其平均日租金為每艘19712美元，減少1017美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌33點，收作1739點，跌幅1.9%，其平均日租金為每艘15649美元，減少296美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌14點，收作1363點，跌幅1%。(編輯：王聖為)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：