【時報-台北電】貨盤有限，周三BDI指數跌近3個月新低；因遠程礦航線貨盤增量有限，進口煤採購熱情不高，鎳礦、糧食等運輸需求也難有起色，令海岬型與巴拿馬型船運價合計減少逾1300美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數跌近3個月新低。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌54點，收1708點，跌幅3.1%；海岬型運費指數(BCI)下跌122點，收2377點，跌幅4.9%；其平均日租金為每艘19712美元，減少1017美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌33點，收作1739點，跌幅1.9%，其平均日租金為每艘15649美元，減少296美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌14點，收作1363點，跌幅1%。(編輯：王聖為)(商品行情網)