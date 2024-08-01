《基金》美股順風車 00939首日秒填息

【時報記者任珮云台北報導】統一台灣高息動能（00939）今（8月1日）進行第一次除息，此次配息金額每股配發0.063元，今早在美股大漲利好帶動下，00939完成秒填息，此次的領息日為8月26日。

投資高息ETF成為全民運動，00939追蹤之臺灣高息動能指數，指數調整頻率配合台股除權息周期，於除息旺季前的5月即精準卡位優質高股息標的，且成分股不受產業限制，各產業高息標的都不漏接。而除權息淡季的9月、隔年1月，再以夏普值「動能調節」加碼強勢股、減碼轉弱股，有助績效層層疊加，提高成分股配置效率，讓指數坐擁「高總報酬、高股息、高CP值」三高特色。

據歷史數據回測（2007/5/31~2023/11/30），臺灣高息動能指數總報酬率高達708%，同期間台灣加權指數303%。同時，近五年平均股利率達到9.85%，報酬率與股利率皆遠優於市場傳統高息ETF。

00939在6月更換成分股，新增18檔成分股包括：統一(1216)、遠東新(1402)、東元(1504)、正新(2105)、中華(2204)、長榮鋼(2211)、中華電(2412)、長榮航(2618)、慧洋-KY(2637)、玉山金(2884)、台灣大(3045)、智易(3596)、貿聯-KY(3665)、遠傳(4904)、中租-KY(5871)、上海商銀(5876)、亞翔(6139)、至上(8112)。