【時報-台北電】FED放鴿，費半、台積電ADR大漲，台股喜迎反彈。台積電(2330)今(8月1日)開盤大漲35元至969元，攻上10日線，台股跳空開高大漲逾400點，開盤22546點一口氣收復季線、5日線，最高22652點，觸及10日線22648點。

聯準會釋出鴿派言論，9月降息機率大增，美股四大指數全數收漲，幅度介於+0.24%至+7.01%，台積電ADR上漲7.29%，聯電ADR飆漲12.65%。

聯準會一如預期維持利率不變，並對9月降息釋放出更明確之鴿派訊息。聯準會在美國時間7月31日結束為期兩天的利率政策會議時，將基準利率維持在5.25%至5.5%之間，並為9月可能實施的貨幣寬鬆政策提前鋪路。

周三美股晶片類股齊揚，費城半導體指數暴漲7%，其中，NVIDIA飆漲近13%，AMD大漲4.3%，台積電ADR上漲7.29%，且盤後皆續漲。台積電及聯電(2303)今早跳空開高，以及AI權值股鴻海(2317)、廣達(2382)等上攻，引領台股反攻季線及短均5日線，目前多空約在10日線之下進行爭戰。台積電漲幅略減，加權指數漲幅也略收斂。電子領軍漲逾350點至22500點之上，全日量能估將明顯增加。

國票投顧表示，雖周三台股未成功收復季線，不過日K連2紅，意味當前位階多方積極防守，加上權值雙雄立於季線之上，有望提供指數支撐。操作建議：權值股台積電、鴻海宜偏多因應。另近期面板級扇出型封裝討論熱議，預期短多動能有望延續。（編輯：沈培華）