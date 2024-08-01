【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.1323元，較前一交易日升值0.23分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2024年8月1日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.1323元，1歐元對人民幣7.7359元，100日元對人民幣4.7699元，1港元對人民幣0.91283元，1英鎊對人民幣9.1809元，1澳大利亞元對人民幣4.6796元，1新西蘭元對人民幣4.2620元，1新加坡元對人民幣5.3416元，1瑞士法郎對人民幣8.1243元，1加拿大元對人民幣5.1770元，人民幣1元對1.1289澳門元，人民幣1元對0.64168馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.0207俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5519南非蘭特，人民幣1元對191.10韓元，人民幣1元對0.51447阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52554沙特里亞爾，人民幣1元對51.0704匈牙利福林，人民幣1元對0.55620波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9676丹麥克朗，人民幣1元對1.4975瑞典克朗，人民幣1元對1.5281挪威克朗，人民幣1元對4.64457土耳其里拉，人民幣1元對2.6167墨西哥比索，人民幣1元對4.9586泰銖。(編輯：廖小蕎)

《華通白銀》08/01 一號國際白銀漲173人民幣，每公斤收7503人民幣
《大陸金融》人民幣升值0.18分 中間價7.1346元
《華通白銀》07/31 一號國際白銀漲156人民幣，每公斤收7330人民幣
《大陸金融》人民幣貶值0.48分 中間價7.1364元
#人民幣 #元對 #中間價 #中國外匯交易中心 #人民幣匯率
透過Google新聞追蹤旺得富