【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周三收盤上揚；由於新聞報導稱，公司將不受美國晶片設備出口管制規定，致使艾司摩爾(ASML)大漲；此外一系列的正面企業財報，也推升股市上揚。

在歐股收盤後，聯準會宣布維持利率不變。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.1點或0.80%，為518.18點。該指數本月上漲1%。

科技股領漲2.6%。此前路透報導稱，美國考慮對中國祭出新的出口管制，艾司摩爾可能被排除在外，隨後公司股價飆升5.6%，報850.5歐元。

航太股指數上漲1.3%。空中巴士(Airbus)公布第二季業績優於預期，隨後上漲4.8%，報139.9歐元。

匯豐在英國上市的股票升4%，稍早該公司宣布新的30億美元股票回購，並上調財測目標。

數據顯示，歐元區七月CPI意外小幅上揚，年增2.6%，高於前一個月的2.5%，但是受關注的服務業通膨有放緩。

財富管理公司RBC Brewin Dolphin分析師Janet Mui說，儘管整體通膨再次加速，但有些細節讓歐洲央行滿意，歐洲央行非常關注的服務業通膨從4.1%降到4.0%。而分析所有數據，歐央在九月會議再次降息的機率仍很高。

英國央行也將在周四召開會議，就借貸成本進行討論。

西班牙股市逆勢下跌1.2%。

西班牙對外銀行(BBVA)公布其主要市場墨西哥第二季淨利放緩，但整體獲利增加38%，表現超出預期；但該銀行在對薩瓦德爾銀行(Sabadell)收購完成之前，不會回購更多股票，致使對外銀行股價下跌4%。