凱米颱風重創南台灣，台南市政府水利局為改善麻豆、安定淹水問題，將向中央爭取超過20億元經費，辦理排水系統性治理、增加抽水設備、機組及滯洪池。嘉義市也在多處公園廣闢滯洪池，此次颱風也發揮緩解淹水效果，未來易淹水的湖子內區段徵收區，另3處公園綠地將開闢減洪設施。

南市府水利局表示，此次颱風麻豆市區排水受埤頭排水水位影響，溢流至小埤及苓子林社區，將向內政部國土管理署爭取5.56億元，於埤頭橋旁興建小埤抽水站（28.8cms）及4公頃滯洪池，完工後將可大幅提升埤頭里及麻豆市區的防洪能力。

水利局還說，麻豆地區另一條主要排水系統總爺及東北勢排水，也受到強降雨及外水高漲影響，造成北勢里及北勢國小嚴重災情，後續還將向經濟部水利署爭取排水護岸系統性治理，經費約12億元；其中，為緊急打開位於北勢國小旁的東北勢排水瓶頸段，已獲得水利署核定經費3000萬元，預計8月辦理工程招標。

至於麻豆區港尾里及位於曾文溪沿岸的大內區，也因麻豆排水及曾文溪水位高漲，導致內水無法排出造成積水區域，水利局將盡速研討採設置抽水設備及提升抽排能量等方式改善。

另外，安定區安順寮排水位高漲，內水無法順利排出，僅能依賴機械抽排將內水排除，造成港尾、港口、港南里等聚落有淹水災情，水利局也將向中央爭取經費，包含增加港口中抽水機組將原先3cms抽排量提升至4cms、新建中榮里抽水設備及下洲子抽水站二期新建工程等，含用地費工程總經費約2億5300萬元。

嘉市府工務處認為，此次颱風嘉義市東區24小時累積雨量達803.5毫米，造成湖子內環湖路一帶低漥地區淹水約半層樓高，曾緊急用救生艇救援10多人脫困。但因全市大小公園、學校及公部門的滯洪貯水設施有數十處，總蓄水量約13萬5820立方公尺，此次颱風確實發揮緩解淹水效果，未來湖子內區段徵收區還有3處公園綠地將開闢減洪設施，提高城市防洪韌性。