台鐵中壢臨時站啟用1個多月，因鄰近工區，連通道及月台悶熱像烤爐，引發旅客抱怨。立委魯明哲服務處與桃園市議員黃敬平7月31日會勘，要求增設風扇等設施。鐵道局回應，已採購空調設備將於近期安裝於車站出口處，也允諾會在月台候車處及連通道安裝風扇，最快1個月完成。
黃敬平指出，中壢臨時站除了車站大廳有空調設備外，月台、穿堂、進出站剪票口等旅客動線，沒有空氣循環或排風裝置，正值盛夏日曬將熱能包圍在站體內，列車停靠時產生的熱氣，再加上乘客人多的時候二氧化碳濃度升高，整個車站如同溫室氣體效應一般，「整個中壢車站如同汗蒸幕一樣，十分火熱」，台鐵公司既然已經轉型民營化，更應該以旅客感受取向為優先考量。
他說，現場會勘發現，中壢臨時站候車月台兩側因施工圍籬阻礙空氣流通，以前舊車站相對空曠，自然風的流動沒有阻礙；另外臨時站的樓梯處、2樓穿堂的護欄孔洞很小，造成整體建築通風性很差，旅客待在站內候車苦不堪言，就像待在廚房的烤箱一樣悶熱，而台鐵工作人員及志工，每天上班汗如雨下還得不時搖著扇子，實在非常辛苦。
有旅客抱怨，因為月台太熱，不願意在月台上等候，寧可待在前站連接後站的廊道，因為高度比較高稍微有一點風，然而此舉也造成工作人員困擾，每當列車進站時旅客才衝下月台造成危險，還要時常疏導並勸離旅客不要干擾通行動線。
鐵道局北部工程分局第一工程隊正工程司劉蔡中表示，將爭取編列經費，於1個月內採購空調設備及耗材，在候車月台上方天花板、連接通道人行空橋及上下樓梯的上方等旅客動線加裝電風扇，並且於旅客出口處加裝冷氣空氣門及分離式冷氣等空調設施，強化月台及空橋通道的通風，避免出口處冷氣外洩，讓民眾可以有更舒適的搭乘體驗。
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