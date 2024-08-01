桃園市老城風貌飽受批評，市長張善政力推舊城更新，繼去年推動都更6箭，8月將成立都更專案辦公室，更進一步研擬3大專案計畫，其中推動牛步的海砂屋拆除問題，會透過都市計畫變更提高容積獎勵達2倍、簡化流程，並將明訂期限和罰則，最重會封閉強拆。

台鐵桃園和中壢車站高居台鐵旅運量第2、3名，但站前老舊飽受批評，根據統計資料，桃園市共有87.4萬戶老宅，其中4.6％屋齡逾50年，張善政上任後積極推動都更容積獎勵、都更地區、都更單元畫定基準等6大精進作為，但過程中仍面臨整合困難、缺乏誘因，以及公私部門量能不足等挑戰。

都發局長江南志說，市府積極克服困難，再研擬「防災都更專案計畫」、「受理民間申請公辦都更專案計畫」、「都更推動師專案計畫」3大專案計畫。

江南志說，桃園列管的海砂屋、耐震力不足或震損紅單等危險建築物有20餘個，仍有黑數存在，且礙於獎勵優惠複雜，民眾常反映看得到吃不到，為此都發局比照過去中央推動危老條例的「早鳥優惠」，祭出3年期「防災都更專案計畫」，透過都市計畫變更，讓獎勵容積提高到原法定容積2倍或1.5倍，且簡化程序和複雜的優惠計算方式，以利整合，唯一條件是符合耐震標章跟綠建築，已獲桃園市都委會同意，8月公告實施。

江南志說，除了給胡蘿蔔，也有棒子，正在制定高氯離子混凝土建物自治條例，明訂危險建物停止使用、限期拆除的標準、罰則及處理方式，最重可強制封閉拆除，預計此會期送議會審議。

另外，「受理民間申請公辦都更專案計畫」是由民間整合至一定比例後向市府提出申請，由市府擔任實施者，辦理方案初評、模擬選配、徵求出資者，盼透過市府全程陪伴，增加民眾信心。「都更推動師專案計畫」則透過專業培訓單位，培訓都更推動師，實際進入社區推動都更，盼由上而下，擴大推動量能。

張善政昨在市政會議有感而發，過去是釘子戶造成公部門推動都更的困擾，如今是居民自動自發統合拚都更，盼透過提高民眾參與誘因，讓桃園市容煥然一新。