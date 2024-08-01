美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）在美國時間7月30日表示，與中國的競爭是「現代美國外交面臨的決定性地緣政治挑戰」，認為中國企圖在國際組織當中與美國抗衡，美國政府須採取更多行動，尤其在「全球南方」與非洲國家等地設立大使，提供這些小國「不同選擇」。
此外，美國貿易代表署（USTR）在當地時間7月30日也表示，美國對電動車、電池、晶片等一系列中國進口產品加徵高額關稅的舉措將延遲至少2周。
美國貿易代表署原在5月宣布加徵關稅決定，計畫8月1日起生效。但最新消息稱，對已收到的1000多份回饋審閱尚未結束，預計8月作出最終決定，新關稅約在最終決定公布後的2周開始生效。
另值得注意的是，拜登政府計畫8月公布新規，將擴大阻止外國向大陸晶片商出口半導體製造設備，包含台灣在內。但據外電報導，美國盟友包括日本、荷蘭和韓國的出貨可能被排除在此限制外。
坎貝爾告訴美國參議院外交委員會，與中國的競爭是「現代美國外交面臨的決定性地緣政治挑戰」，指出這場競爭最激烈的區域舞台是在印太地區，但競爭愈來愈全球化，並涵蓋戰略技術、商業、軍事各方面。
坎貝爾認為美國須採取更多行動，與中國在國際舞台上抗衡。他更提到2022年在華盛頓舉辦的美國-東協特別峰會，就有東南亞國家如寮國與柬埔寨，透露希望與美國發展關係的強烈意願。
據自由亞洲電台報導，多位美國參議員在聽證會中指出，美國在很多國家尚未提名或任命通過設置大使，包括重要盟友韓國。另外如非洲史瓦帝尼也還沒派駐大使。該國是少數幾個在外交承認台灣而非北京政權的國家之一。
對此，坎貝爾說，「中國真正對我們形成衝擊的地方是在國際組織中」，應在非洲、太平洋等小國迅速設立大使及職業外交官。否則這些被視為美國代表者一旦缺席，無法與在當地設有大使或代表的中國、俄羅斯競爭。
與此同時，大陸解放軍今天慶祝建軍97周年，大陸國防部7月31日晚間在北京舉行招待會，大陸國防部長董軍致詞時強調共軍將會「時刻聽從黨和人民召喚，時刻準備有效捍衛國家利益、遏止和粉碎一切分裂行徑」。
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