兩岸緊張態勢持續，美國智庫近日公布一份美、中、台三方學者舉行閉門會議的報告，指缺乏直接溝通造成台灣海峽雙方彼此間的不信任與誤解，當前台海需要的是平靜、溝通與連貫性，並強調海峽兩岸須建立直接溝通管道，因為這才是避免危機的關鍵。

美國之音報導，在賴清德總統上任不久、共軍在台灣周邊演習2天後，美國外交政策全國委員會（NCAFP）6月初邀集了美、中、台三方權威專家，舉行年度跨台灣海峽二軌閉門對話，並由智庫亞太安全論壇主任董雲裳（Susan Thornton）及副主任李瑩（Juliet Lee）將會中討論整理成報告。

所謂「二軌對話」是指無現任政府官員參與的對話。該智庫於當地時間7月29日公布報告，坦言今年會談的對話是悲觀的，「主要是因為美中負面關係，以及對台海兩岸關係將持續凍結的假設」，與會者擔憂兩岸關係將維持不可預測的性質，並責怪對方挑起台海的不穩定。

儘管如此，三方與會專家仍為保留各自政府處理兩岸關係的作業空間提出了一些建議。首先，北京與台北的第一優先要務就是減緩緊張局勢並營造互信，盡快恢復海基、海協兩會的對話與合作；其次，雙方應致力於恢復兩岸觀光、推動文化與藝術交流、增加雙方學術交流，避免過於強調到對岸旅行的危險性。

第三，民進黨、國民黨及民眾黨應該在立法院就涉及生活品質的現實議題上合作，以此建立3黨間的信任基礎；最後，美國與志同道合夥伴應尋找途徑告訴北京，台灣在國際組織的特定角色，並非要讓台北踏進「法理台獨」的大門，而是為了有助於全球衛生與公共安全的必要性原因。

「缺乏跨海峽的直接溝通管道，清楚導致彼此對另一方立場的極端不信任與誤解」，報告指，儘管雙方都責怪是另一方在阻礙交流，但所有與會學者都強調兩岸直接交流的重要性。「兩岸領導人都應該看清，雙方的接觸是避免危機的關鍵，華府也應該繼續強調對台海兩岸建立直接溝通管道的支持」。