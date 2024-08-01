中國三部門7月31日聯合發布優化調整無人機出口管制措施，禁止從事非和平用途，將於9月1日起正式施行。此舉顯然與西方多國之前指責中國企業提供無人機在內的軟硬體供俄羅斯用於俄烏戰爭有關。而在烏克蘭外長上周訪中後，烏克蘭外交部宣稱，已邀中共政治局委員兼外長王毅回訪，並指北京暗示「有興趣」。

北約峰會於美東時間7月10日發表措詞強烈的《北約華盛頓宣言》，直指中國是俄烏戰爭的「決定性助推者」，暗示北約32個成員國將加強針對中國行動，除非中國政府限制向俄羅斯出口，最終被用在無人機等烏克蘭戰場上各式武器中的軍民兩用零組件和技術。

中國商務部、海關總署、中央軍委裝備發展部等3部門發布公告，調整紅外線成像設備、用於目標指示的雷射器等部分無人機重要零組件的管制標準。將高精度慣性測量設備，增加列入管制範圍，取消對特定消費級無人機的臨時管制，禁止所有未納入管制的民用無人機出口用於大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或者軍事目的。

商務部發言人說，中方2023年7月31日推出無人機出口管制相關政策。一年來相關部門廣泛聽取各利益相關方意見建議，據《出口管制法》規定認真評估，結合形勢發展需要，作出優化調整決定。此次調整體現統籌發展和安全的管制理念，有利於更好維護中國國家安全和利益，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。

發言人強調，中國政府堅定支持中企在民用領域開展無人機國際貿易合作，反對民用無人機被違規用於非和平目的，反對個別國家動輒以無人機為由對中國企業和個人實施非法制裁。中方將繼續跟蹤評估無人機出口情況及調整完善相關政策。

另據美國之音報導，烏克蘭外交部7月30日表示，烏克蘭政府已邀請王毅來訪，並指北京暗示對此「感興趣」。不過，中國官方暫無正式回應。