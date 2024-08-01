伊朗革命衛隊和哈瑪斯7月31日表示，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在7月31日凌晨於伊朗遇襲身亡，並表示是以色列對德黑蘭的襲擊造成哈尼雅身亡。以色列的攻擊就發生在巴黎奧運以色列運動員收到死亡威脅之後兩天，以色列在伊朗境內擊殺了發動去年10月7日襲擊以色列事件的哈瑪斯領導人，這對哈瑪斯造成了嚴重打擊，也觸怒了伊朗，可能使整個地區的衝突進一步升級。

美媒報導，哈瑪斯31日發表聲明說，哈尼雅在伊朗德黑蘭出席伊朗新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的就職典禮後，在「在一次陰險的猶太復國主義襲擊中喪生」；伊朗革命衛隊也發表聲明說，哈瑪斯領袖哈尼雅和他的一名保鑣在德黑蘭黎明前的一次空襲被殺，事件原因正在調查中。

這次戲劇性的事件可能會在多個方面產生影響。在德黑蘭殺害哈尼雅可能會引發伊朗對以色列的直接報復。伊朗總統裴澤斯基安7月31日誓言他的國家將「捍衛其領土」，並使攻擊者「後悔他們的懦弱行為」；伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也在聲明中誓言要對以色列進行報復，因其殺害了哈瑪斯政治領袖。「我們認為報復是我們的責任，」哈米尼說：「哈尼雅是我們家中親愛的客人」。

哈瑪斯高級官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）也表示，「以色列對哈尼雅的刺殺是一次重大升級，目的是打擊哈瑪斯以及我們的人民的決心。」

以色列方面沒有立即發表評論，但媒體預測應是以色列所為，因以色列曾發誓要殺死哈尼雅和其他哈瑪斯領導人，以報復該組織去年10月7日對以色列的襲擊。以色列軍方表示正在進行形勢評估，總理尼坦雅胡預計將與安全官員會面協商後續反應；伊朗最高安全機構7月31日也召開會議，決定伊朗的應對策略。

以色列與伊朗在今年4月曾對彼此的領土互相進行攻擊，4月1日先由以色列襲擊了伊朗在大馬士革的大使館，造成16人死亡；4月13日伊朗以無人機與彈道飛彈向以色列境內發動抱負性攻擊。但國際努力成功地遏制了這個報復循環，防止其失控。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）7月31日表示，華盛頓將努力緩解緊張局勢，但如果以色列遭到攻擊，美國將幫助防衛。斡旋迦薩停火談判的卡達則譴責殺害哈尼雅是對衝突的危險升級，中國和俄羅斯也譴責了這次暗殺行動。