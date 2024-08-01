時報-商情早報

1.避險情緒增，7/31紐約期金續紅。

2.LME：07/31期銅收9225.00美元/公噸，漲253.00美元。

3.NYMEX：07/31 9月輕質原油漲3.18美元，每桶為77.91美元。

4.07/31西德州原油上漲3.19美元，每桶為79.36美元。

5.07/31BDI運費指數為1708.00。

6.SICOM：07/31天然橡膠9月期貨RTSR20上漲1.9美分。

7.NYCE：07/31 10月棉花跌0.17美分，每磅為67.98美分。

8.CBOT：07/31 9月黃豆粉跌，每公噸為382.75美分。

9.07/31TRJ-CRB上漲3.38，為278.12。

10.07/31 SGX 62%鐵礦石報每公噸105.94美元，漲0.10美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險情緒增，周三紐約期金續紅；係因哈馬斯武裝組織稱，領導人伊斯梅爾哈尼亞在伊朗遇刺身亡，因此誓言進行報復，引發市場擔憂中東緊張局勢升級，促使黃金避險情緒增加，令金價上漲；終場收盤報價，12月黃金漲21.10美元，報2473.00美元；9月白銀漲0.41美元；10月鉑金漲15.40美元；9月鈀金漲43.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國刺激政策希望，期銅漲觸一周新高；因中國最高決策機構召開會議要求促進消費，對北京當局採取更多刺激政策措施的預期升溫，提振了需求前景情緒，加上美元大幅走軟，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價漲觸一周以來的新高。終場周三指標期銅上漲253美元；期錫上漲1277美元；期鎳上漲533美元；期鋅上漲46.5美元；期鋁上漲66美元；期鉛上漲48.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-中東緊張情勢升溫，周三美油期貨止跌跳漲逾4%，因哈馬斯領導人哈尼亞遇襲身亡，促使市場對中東衝突可能擴大擔憂加劇，以及美國原油庫存連5周減少，支撐油價反彈走高，倫敦原油單日反彈幅度逾2%，終場NYMEX-9月輕質原油期貨上漲3.18美元，報每桶77.91美元，倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲2.09美元，報每桶80.72美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-貨盤有限，周三BDI指數跌近3個月新低；因遠程礦航線貨盤增量有限，進口煤採購熱情不高，鎳礦、糧食等運輸需求也難有起色，令海岬型與巴拿馬型船運價合計減少逾1300美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數跌近3個月新低；其中最新報價BDI指數下跌54點，收1708點，跌幅3.1%；BCI指數下跌122點，收2377點，跌幅4.9%；BPI指數下跌33點，收作1739點，跌幅1.9%；BSI指數下跌14點，收作1363點，跌幅1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-利多消息提振，周三上海天膠期貨反彈逾1%；儘管中國7月製造業活動數據跌至5個月新低，但該國政府承諾提出刺激政策藉此提振內需，令膠價出現小幅復甦態勢，終場上海天膠期貨反彈逾1%；其中大阪交易所OSE橡膠1月期貨維持平盤，報每公斤315.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠9月期貨漲0.9%，報每公斤163.30美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨漲1.2%，收於每噸14300元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨收於4美元下方，並觸及合約低點，由於美國農作物前景良好，農民開始出售大量舊作玉米，法國小麥歉收支撐了美麥期價，但北半球收成帶來的季節性供應壓力繼續給市場帶來壓力，另外，中東緊張局勢加劇，原油價格上漲，因此推動大豆價格上漲，終場9月小麥漲3.25美分，9月玉米跌6.0美分，8月大豆漲1.25美分， 8月黃豆油漲0.55美分，8月黃豆粉漲2.1美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周三ICE棉花期貨回跌，儘管美棉前日收漲，但後因穀物市場疲軟及賣空壓力，疊加投資人對期棉的擔憂，令期棉小幅回落；終場ICE美國交易所2號棉花10月棉跌0.25%，報每磅67.98美分；終場中國鄭州商品期貨9月期棉結算續平，報每公噸14115人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國數據疲軟，大連鐵礦石連3跌；因數據顯示，中國7月製造業活動連續第三個月萎縮，而非製造業活動擴張放緩，顯示就業不穩定和內需放緩，並加劇房地產行業長達數年的危機的嚴重程度，致大連鐵礦石期貨走勢連3日下跌。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月跌1.05%，報每噸92.61美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.46%，報每噸765.5人民幣，連3交易日下跌。(呂方維整理)(商品行情網)