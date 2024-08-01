【時報記者任珮云台北報導】日本央行（BOJ）昨宣布升息，並縮減每季購債規模約4000億日圓，消息公布後，日圓小幅升值。中國信託投信表示，雖然升息行動令市場意外，然而縮減購債規模較預期低，且貨幣政策決議前，日圓已率先升值，因此日圓反而有「利多出盡」跡象，並未向上攻堅。展望日股，過去一年日股漲幅甚鉅，市場在相對高位對於負面訊息通常更加敏感。然而多數負面訊息的衝擊預計已大範圍消化，實際對日股基本面的衝擊應屬有限。
瀚亞投信產品投資策略部協理劉仲翔表示，日本持續強化企業財務重整政策，短中長期都對股市產生利多。從企業股價淨值比（P/B Ratio）必須上升至1倍以上、企業應提升ROE、實施股票回購措施、削減交叉持股等，這些措施在短期之內已經見效，且效果也是相對立即見效的改革。日本政府在企業財務重整的政策上，還有更多措施，將支撐日股未來10年漲勢，像是要求企業改善定價與效率，並優化重整商業組合，兼顧量與質的改善；除此，市場也預估，日本企業為提升體質與市場競爭力，未來有可能掀起一波整併潮。長久來看，相關措施都有望激勵日股走勢。
中國信託投信表示，未來若日本央行繼續升息，將建立在經濟基本面具韌性且加薪幅度優異的前提下。即便短期將造成市場動盪，但中長期代表日本有望脫離通縮，而企業業績也可因為調漲價格受惠。而日股方面，中長期而言，或許提供可投資人更合適的進場機會。若擔心單一個股波動大，透過具有前景日本ETF如半導體、商社或高股息等，為投資人錢進日本的優質選擇。中信日經高股息(00956)號稱是日股版的0056，於7月30日～8月2日募集，預計在8月20日掛牌，00956採季配息、含收益平準金，掛牌後的首次除息預計落在2025年1月。此外，中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955）也和00956相同時間展開募集和掛牌。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：