【時報記者任珮云台北報導】日本央行（BOJ）昨宣布升息，並縮減每季購債規模約4000億日圓，消息公布後，日圓小幅升值。中國信託投信表示，雖然升息行動令市場意外，然而縮減購債規模較預期低，且貨幣政策決議前，日圓已率先升值，因此日圓反而有「利多出盡」跡象，並未向上攻堅。展望日股，過去一年日股漲幅甚鉅，市場在相對高位對於負面訊息通常更加敏感。然而多數負面訊息的衝擊預計已大範圍消化，實際對日股基本面的衝擊應屬有限。

瀚亞投信產品投資策略部協理劉仲翔表示，日本持續強化企業財務重整政策，短中長期都對股市產生利多。從企業股價淨值比（P/B Ratio）必須上升至1倍以上、企業應提升ROE、實施股票回購措施、削減交叉持股等，這些措施在短期之內已經見效，且效果也是相對立即見效的改革。日本政府在企業財務重整的政策上，還有更多措施，將支撐日股未來10年漲勢，像是要求企業改善定價與效率，並優化重整商業組合，兼顧量與質的改善；除此，市場也預估，日本企業為提升體質與市場競爭力，未來有可能掀起一波整併潮。長久來看，相關措施都有望激勵日股走勢。

中國信託投信表示，未來若日本央行繼續升息，將建立在經濟基本面具韌性且加薪幅度優異的前提下。即便短期將造成市場動盪，但中長期代表日本有望脫離通縮，而企業業績也可因為調漲價格受惠。而日股方面，中長期而言，或許提供可投資人更合適的進場機會。若擔心單一個股波動大，透過具有前景日本ETF如半導體、商社或高股息等，為投資人錢進日本的優質選擇。中信日經高股息(00956)號稱是日股版的0056，於7月30日～8月2日募集，預計在8月20日掛牌，00956採季配息、含收益平準金，掛牌後的首次除息預計落在2025年1月。此外，中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955）也和00956相同時間展開募集和掛牌。