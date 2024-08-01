【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數22546.40點，漲347.05點；總計742家漲、88家跌、87家持平；委買6241083張、委賣1888913張；總成交值98.35億元。

《集中市場》集中市場12:00，指數22613.27點，成交值3179.77億元
《集中市場》集中市場11:00，指數22615.99點，成交值2689.05億元
《集中市場》集中市場13:30，指數22642.10點，成交值4307.69億元
《集中市場》集中市場10:00，指數22529.65點，成交值1939.06億元
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